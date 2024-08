Quinta A e quinta B del "Fermi" si ritrovano dopo 50 anni

Ex alunni del Fermi di Bagnara Calabra Venerdi 5 Luglio 2024, gli alunni della quinta A e della quinta B del Liceo Scientifico "Enrico Fermi" di Bagnara Calabra, si sono ritrovati per festeggiare i cinquanta anni trascorsi dalla Maturità, conseguita nell' anno scolastico 1973-1974.

È stata una serata indimenticabile, fatta di tanta gioia per essersi riuniti dopo così tanto tempo. Abbiamo ricordato momenti bellissimi del nostro percorso scolastico, nell' illusione che il tempo si fosse fermato agli anni della nostra "meglio gioventù". Con affetto abbiamo fatto anche memoria dei compagni che adesso non ci sono più. Prima di salutarci ci siamo promessi di organizzare altri incontri, di anno in anno e rivevere le stesse emozioni.

N.V.