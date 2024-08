L'Ing. Pietro Foti sarà il nuovo Direttore Generale dell'Università Mediterranea per il triennio 2024-2027

unirc torriIl Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria ha conferito, nella seduta del 30 luglio u.s., l'incarico di Direttore Generale per il triennio 2024-2027 all' Ingegnere Pietro Foti, attualmente Dirigente della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

All'Ing. Foti gli auguri di buon lavoro da parte di tutta la comunità accademica. Al Direttore Generale uscente il Dott. Antonio Romeo vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto.