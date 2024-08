Tutto pronto a Bagnara Calabra per la 59esima edizione della Sagra del Pescespada

Bruno Ienco presenta la 59esima edizione del Gran Galà del Pescespada A Bagnara in questi giorni si parla di Gran Galà del Pesce Spada. L’evento, organizzato dall’associazione Turistica Pro Loco è giunto alla sua 59º edizione. Come da tradizione si svolgerà nella centralissima Piazza Matteotti, dove verrà posizionata una apposita cucina, per far sì che il pescespada venga cucinato direttamente, sotto gli occhi degli utenti, che per l’occasione saranno presenti in piazza.

Il Gran Galà del Pesce Spada come ogni anno si appresta ad essere un evento ricco di sfaccettature non solo per i buon gustai ma per tutti coloro che amano rilassarsi e vivere momenti emozionali che la citta di Bagnara offre.

Di seguito le parole del Presidente della Prio Loco Bruno Ienco