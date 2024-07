L'Arci Caccia consegna attestati di riconoscimento e stima ai cacciatori anziani, “vere sentinelle per la tutela del territorio”

Consegna attestatiBAGNARA CALABRA - Incontro molto partecipato organizzato dall’Arci Caccia di Reggio Calabria a Bagnara Calabra.

Poter consegnate attestato di stima e riconoscenza a tanti cacciatori anziani è un onore e la conferma che il territorio ha bisogno della presenza di veri amanti della natura. Vincenzo Lofaro 90 anni di età, in possesso da 75 anni di porto d’armi rilasciato dal Commissariato di P.S., il primo ad essere omaggiato dimostra come, per la categoria, l’attaccamento ai principi di legalità e di correttezza e osservazione delle leggi sono alla base della formazione dei seguaci di Diana. Nel dibattito presente il coordintore della Commissione Cinghiali dell’ATC RC 1 Luigi Romeo portando i saluti del Presidente Morano, non poteva mancare di affrontare il tema dei Cinghiali.

L’ATC stà seguendo con attenzione il problema cercando di trovare la soluzione per poter contenere in tempi brevi attraverso il depopolamento la specie cinghiale che fa molti danni in particolare alla nostra agricoltura. Il Presidente Giuseppe Spoleti soddisfatto dell’incontro che vede la presenza di figure cosi nobili come gli anziani cacciatori provenienti da diversi comuni della Città Metropolitana, nel consegnare gli attestati afferma che non è più tempo di discussioni o promesse sulla declassificazione delle zone di caccia da zona 2 a zona 1 ma sollecitare la Regione Calabria ad approvare il Piano regionale in tempi brevi per la gestione e il contenimento della specie cinghiale. Sappiamo da fonti certe che stanno costituendo un comitato con la presenza delle rappresentanze agricole e delle Associazioni Venatorie. Arci caccia vigilerà sul lavoro della Regione per una approvazione del Piano che risolva il problema cinghiale e con la nuova stagione venatoria si può iniziare il depopolamento fino al 31 marzo 2025.

Così in una nota Giuseppe Spoleti, Arci Caccia Reggio Calabria e Bagnara Calabra