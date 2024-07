"Quando l'arte si trasforma da pensiero ad opera e diventa colore, tradizione, passione e genialità"

preziosi curiosi Durante la 59° edizione del Gran Galà del Pesce Spada che si svolgerà in Piazza Matteotti il 2-3-4 Agosto 2024, l'esposizione dell' artista lametina Giovanna Aiello

Nei gioielli artigianali di Preziosi Curiosi APS, pezzi unici realizzati con pietre e perle pregiate, il sentimento diventa una creazione speciale; infatti a tal proposito anche quest'anno la Aiello esporrà le sue creazioni artigianali durante la 59° edizione del Gran Galà del Pesce Spada che si svolgerà in Piazza Matteotti il 2-3-4 Agosto 2024, e nei fine settimana (venerdì, sabato e domenica) del mese di Agosto. "Mi reco spesso a Bagnara Calabra, terra di colori, coste bianchissime e mare dalle acque cristalline ed è qui che ritrovo l'ispirazione alla realizzazione delle mie opere artistiche. Ricordiamo che Giovanna Aiello ha omaggiato più volte sul palco del premio Mia Martini, anche la conduttrice showgirl Veronica Maya con una sua creazione artigianale. L'esposizione si svolgerà a Bagnara Calabra, in Piazza Matteotti, sotto i portici del palazzo municipale a partire dalle ore 21:00. "Scegliere un gioiello artigianale vuol dire donare un pezzo unico che racchiuda in sé l'amore e la cura di chi lo ha realizzate."

