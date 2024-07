Il 13 agosto a Pellegrina di Bagnara Calabra la 31esima "Sagra del Pane di Grano"

sagra di qualità Nei giorni scorsi è stata presentata alla Cittadella dell'Immacolata di Ceramida la trentunesima edizione della sagra del pane di grano di Pellegrina. A fare gli onori di casa il professore Giuseppe Spoleti, presidente dell'Associazione pellegrinese cultura sport e ambiente, promotrice dell'evento.

<<Il tema - ha spiegato Spoleti - che quest'anno tratteremo in occasione della sagra è quello legato alle cinquer terre della Costa Viola, attraverso le attività produttive e le eccellenze cone il pane di grano. Vogliamo che su tutto il territorio vengano messe in risalto le eccellenze. Anche la scelta di presentare questa nuova edizione non è stata casuale. Proponiamo ai sindaci di fare sinergia, costituendo un'associazione di Comuni per far si che le eccellenze dei nostri prodotti e le bellezze naturalistiche vengno esportate fuori dal nostro territorio>>.

Padre Giuseppe ha parlato del piatto che sarà donato ai partecipanti alla sagra che si svolgerà il 13 agosto: <<quest'anno si è voluto mettere in evidenza il rapporto tra la Costa Viola e i prodotti realizzati nei cinque comuni di Bagnara Calabra, Palmi, Seminara, Scilla, Villa San Giovanni>>. E' poi intervenuto Emanuele Oliveri, presidente Gal Batir: <<La collaborazione con l'associazione Pellegrinese è consolidata. Puntiamo allo sviluppo della Costa Viola e dei paesi limitrofi e alla necessità di essere meglio conosciuti. Abbiamo la necessità di fare rete>>.

Angelo Politi, direttore Confagricoltura Calabria, ha parlato dell'impegno a livello regionale per le attività di promozione dei prodotti tipici. Nel corso della cerimonia è stato consegnato da Filippo Capellupo, presidente Unpli Calabria, l'attestato di Sagra di qualità. (t.f.)