Ecco i "centisti" 2024 del "Fermi" di Bagnara

Istituto-FermiSono decine i nomi dei giovani e delle giovani che si sono distinti e distinte a fine del corso di studi superiori all’Istituto d’Istruzione E. Fermi di Bagnara, e insieme ai tanti nomi è impossibile negare la bellezza e la luminosità dei loro volti, perché pieni di luce e di speranza per il futuro. Sì, perché oltre ai nomi e ai bei volti ci sono tanti ma tanti sogni. E questi ultimi sono riflesso dei progetti di famiglie, di proiezioni delle loro speranze, di ambiziosi disegni di vita.

L’Istituto d’Istruzione Fermi si pregia, poi, di coordinare più indirizzi di studio che, spaziando dallo scientifico al linguistico, dal nautico all’elettronico ed elettrotecnico e molti altri ancora, riesce ad offrire un ventaglio di servizi di formazione per ogni inclinazione e attitudine. “Sono soddisfatta e fiera di tutti e tutte, anche di chi ha riportato altri risultati, sempre frutto di impegno e lavoro. Sono orgogliosa del mio comparto operativo e formativo, docenti sempre in prima linea per dare il massimo ai nostri allievi e alle nostre allieve, seguirne ogni passo e accompagnarne ogni scelta.” Si esprime con tono felice la Dirigente Ramondino, che ancora prosegue: “Siamo già pronti e pronte per le prossime sfide del nuovo anno.” E difatti sono ben trentotto i centisti. Ogni indirizzo ha il suo meraviglioso gruppo. E quando si chiede loro cosa vorrebbero fare da grandi, proprio ora che grandi ormai sono, lasciano senza fiato per l’entusiasmo, la gioia che esprimono e per gli alti traguardi che vogliono raggiungere.

A Bagnara per il liceo scientifico i cento vanno a: Astrid Autunno, Sofia Oliverio, Giorgia De Maio, Miriam Iannì, Davide Frosina, Mario Guglielmo. E tra di loro c’è chi, come Frosina, con meravigliosa fierezza calabrese dichiara non solo di essere orgoglioso del risultato ottenuto, ma che è qui in Calabria che rimane: “Guardo con grande entusiasmo al futuro e ai nuovi percorsi che mi attendono. Ho deciso di continuare gli studi scientifici all'università, optando per la facoltà di matematica all'Unical. Anche se i miei sogni non sono ancora del tutto definiti, so per certo che saranno legati alle discipline scientifiche.”

All’indirizzo di Scienze Umane il massimo dei voti è per: Antonella Caratozzolo, Federica Fioramonte, Chiara Giacco, Rossana Idà, Maria Grazia Iannì, Felicia Chiarella. Loro tutte più umaniste, desiderano diventare insegnanti, scrittrici e c’è chi, come la Giacco, addirittura aspira a “diventare una dirigente scolastica. Desidero contribuire creando un ambiente scolastico inclusivo e stimolante, dove ogni studente possa esprimere al meglio il proprio potenziale.” Dice così la giovane Chiara, che affascinata dalla personalità della Dirigente Prof.ssa Graziella Ramondino, ne vuole seguire le tracce e ispirarsi alla sua esperienza.

Per l’indirizzo elettronica ed elettrotecnica: Lopresto Francesco, Domenico Marino, Mattia Caratozzolo, Carmelo Gioffrè, Carbone Francesco, Parisi Adolfo Pio, tutti giovani volenterosi di mettersi subito in gioco nel mondo del lavoro, sperimentare e reinventare sempre più soluzioni tecniche per il nostro futuro.

Per il liceo linguistico i nomi dei cento sono: Carola Musumeci, Elisa Oliverio, Maria Musumeci, Lucrezia Imbesi, Amanda Iaria, Sara Minutolo, Tommaso Ramondino, Sara Sarcina, Gabriele Santoro, Virginia Sinibaldi, Giulia Caruso, appassionate e appassionati di lingue straniere e in rotta verso i nuovi traguardi da tagliare.

Per l’indirizzo trasporti e logistica di Bagnara: Enza Dibiasi, che non trattiene l’euforia, dicendoci “Il mio sogno è vedermi felice e orgogliosa della divisa che andrò ad indossare, poiché racchiude tutti i miei sogni e sacrifici fatti per raggiungerla. ”Poi la bella giovane prosegue e conclude: “Uno dei miei progetti futuri è appunto quello di far parte del mondo marinaresco, mettendo in pratica le conoscenze che possiedo, aggiungendone molte altre ancora.”

I magnifici del plesso di Sant’Eufemia d’Aspromonte: Marta Caruso, Grazia Romeo, Marika Tripodi ePosterino Pasquale, studentesse e studenti che si districheranno tra le scelte di medicina, psicologia, design e ancora agraria, sempre mantenendo alto l’interesse per lo studio e la seria formazione professionale. A Villa San Giovanni per l’istituto Trasporti, logistica e conduzione del mezzo i cento sono andati a: Ivan Maslovskyy, Giovanni Porpiglia, Giorgia Battista, che coltivano il sogno di diventare Ufficiali, Comandanti e persino servire il massimo della rappresentanza navale come l’Amerigo Vespucci, l’alto progetto, quindi, di intraprendere la carriera navale per completare il percorso iniziato proprio al Fermi.

“L’anno scolastico 2023/2024” conclude la Prof.ssa Graziella Ramondino “ci ha regalato grandi emozioni, ha visto ancora una volta protagonista la nostra Istituzione in ogni percorso, riportando eccellenti risultati e Premi prestigiosi, siamo in crescita costante per dare al nostro territorio il meglio delle nostre qualità culturali sul piano educativo e formativo.”

Caterina Restuccia

Click to enlarge image Amanda Iaria.jpeg

Click to enlarge image Antonella Caratozzolo.jpeg

Click to enlarge image Astrid Autunno.jpeg

Click to enlarge image Carbone Francesco.jpeg

Click to enlarge image Carmelo Gioffr.jpeg

Click to enlarge image Carola Musumeci.jpeg

Click to enlarge image Chiara Giacco.jpeg

Click to enlarge image Davide Frosina.jpeg

Click to enlarge image Domenico Marino.jpeg

Click to enlarge image Elisa Oliverio.jpeg

Click to enlarge image Enza Dibiasi.jpeg

Click to enlarge image Federica Fioramonte.jpeg

Click to enlarge image Felicia Chiarella.jpeg

Click to enlarge image Gabriele Santoro.jpeg

Click to enlarge image Giorgia Battista.jpeg

Click to enlarge image Giorgia De Maio.jpeg

Click to enlarge image Giovanni Porpiglia.jpeg

Click to enlarge image Giulia Caruso.jpeg

Click to enlarge image Grazia Romeo.jpeg

Click to enlarge image Ilja Matvejevs.jpeg

Click to enlarge image Ivan Maslovsky.jpeg

Click to enlarge image Lopresto Francesco.jpeg

Click to enlarge image Lucrezia Imbesi.jpeg

Click to enlarge image Maria Grazia Iann.jpeg

Click to enlarge image Maria Musumeci.jpeg

Click to enlarge image Marika Tripodi.jpeg

Click to enlarge image Mario Guglielmo.jpeg

Click to enlarge image Marta Caruso.jpeg

Click to enlarge image Mattia Caratozzolo.jpeg

Click to enlarge image Miriam Iann.jpeg

Click to enlarge image Parisi Adolfo Pio.jpeg

Click to enlarge image Pasquale Posterino.jpeg

Click to enlarge image Rossana Id.jpeg

Click to enlarge image Sara Minutolo.jpeg

Click to enlarge image Sara Sarcina.jpeg

Click to enlarge image Sofia Oliverio.jpeg

Click to enlarge image Tommaso Ramondino.jpeg

Click to enlarge image Virginia Sinibaldi.jpeg