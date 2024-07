CARERI Approvato assestamento e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024

Di particolare interesse gli argomenti oggetto delle conclusive comunicazioni del sindaco che di seguito si elencano:

• ringraziamento al segretario comunale e responsabile del settore finanziario, dott Marino, per il cui zelo e professionalità, si è arrivati ad approvare ancora nei termini di legge l’Assestamento di Bilancio e tutti gli atti riguardanti la contabilità.

• accordo con la giunta comunale di Plati di intitolare il costituendo Istituto Comprensivo Careri-Plati allo scrittore di origine carerese Francesco Perri.

• invito a tutti i consiglieri a presenziare agli eventi previsti per il 24 luglio a Careri su iniziativa dell’ Ass. Francesco Perri illustrata dal consigliere Giulio Strangio e alla serata del 4 agosto rientrante nella programmazione estiva su iniziativa della commissione per l’inclusione sociale e riguardante i talenti natilesi, illustrata dalla consigliera Maria Currà.

• intervento dell’assessore ai lavori pubblici, ing Caminiti che ha elencato una serie di lavori (conclusi, in atto e affidati per l’esecuzione), di finanziamenti ottenuti, nonché la relazione su l’inizio delle trattative per la realizzazione di un acquedotto attraverso il ripristino del vecchio consorzio che serviva i territori di Careri, Benestare e Ardore.

Il tutto si è svolto, come di consuetudine, in un clima disteso e collaborativo tra tutti membri del consiglio, alla presenza delle forze dell' ordine e dei cittadini presenti.

Il sindaco

prof Giuseppe Pipicella