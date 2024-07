Pizzaré di Rizziconi nella classifica delle migliori pizzerie in Italia di 50 Top Pizza

Pizzare - RizziconiLa pizzeria Pizzaré di Rizziconi è stata inserita nella classifica delle migliori pizzerie in Italia di "50 Top Pizza". Domenico Ventre, l'abile pizzaiolo dietro questo successo, ha conquistato l'82° posto, un risultato che lo conferma come punto di riferimento dell'eccellenza culinaria nella provincia di Reggio Calabria, l'unico locale della provincia ad ottenere tale riconoscimento.

La cerimonia di premiazione si è svolta il 10 luglio al Teatro Manzoni di Milano, durante una serata presentata da Federico Quaranta, volto noto della Rai. Questo ulteriore riconoscimento è il risultato di un lungo percorso di studio, impegno e dedizione. Chiunque decida di prenotare un tavolo presso Pizzaré può testimoniare la costante ricerca di miglioramento e l'attenzione ai dettagli che caratterizza ogni preparazione. Domenico Ventre e il suo staff, sempre cortesi e veloci nel servizio, sono noti per la capacità di evolversi e di presentare ai propri clienti nuove e sorprendenti specialità. Una delle proposte più apprezzate è la pizza da condivisione, una focaccia cotta due volte, tagliata in quattro spicchi e farcita con ingredienti di alta qualità, come la confettura di San Marzano e altre eccellenze locali.Oltre alle squisite pizze, Pizzaré offre una ricca selezione di birre e vini regionali, accanto a un'ampia scelta di gin e toniche attentamente selezionate. Questa varietà di bevande, proposta con cura e competenza, è molto apprezzata dai clienti, arricchendo l'esperienza gastronomica complessiva.Il successo di Domenico Ventre è un motivo di orgoglio per tutta la comunità di Rizziconi e un esempio di come la passione e l'impegno possano portare a riconoscimenti di rilievo nazionale. La menzione nella classifica di "50 Top Pizza" non solo premia la qualità delle pizze di Pizzaré, ma rappresenta anche un incentivo a proseguire su questa strada di eccellenza.

Francesco DISTILO