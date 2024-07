REGGIO CALABRIA Nuovi servizi: incontro ACI e A.N.M.I.L per

Nella foto Presidente ACRC GIuseppe Martorano Presidente ANMIL Provinciale Fortunato Lipari ed il Vicepresidente Francesco CostantinoSi sono incontrati nei giorni scorsi i rappresentanti provinciali dell’A.N.M.I.L., associazione nazionale mutilati invalidi sul lavoro, nelle persone del presidente Lipari Fortunato e del vice presidente Francesco Costantino ed il presidente provinciale dell'Automobile Club Reggio Calabria Giuseppe Martorano.

I rappresentanti dei due organismi, nel contesto della promozione delle rispettive attività istituzionali, hanno convenuto di dare seguito, anche sul piano provinciale, alla convenzione già in essere sul piano nazionale tesa ad allargare ai soci dell' A.N.M.I.L. i servizi che ACI fornisce ai propri associati. I soci Anmil, pertanto, potranno usufruire di tutti i servizi acquistando le varie tipologie di tessera socio ACI usufruendo di una importante scontistica. Si ricorda anche che presso gli uffici ACI di via Giuseppe de Nava, 43 sono attivi tutti i servizi offerti da Mooney, pertanto, è possibile effettuare l’ acquisto di Telepass, ricariche telefoniche, pagamento bollette luce, bonifici, acquisto biglietti treni ed aerei con scontistiche agevolate per i soci ACI e tanti altri servizi ancora.