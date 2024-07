PALMI La Polizia Locale a scuola di soccorso e rianimnazione

La Polizia Locale a scuola di soccorso e rianimazione La città di Palmi è stata tra le prime in Italia a presentare un progetto di defibrillazione pubblica; il progetto “Palmi Cardiprotetta” è stato presentato nel 2018 al Salone Pio X dal vero ideatore del progetto, il dottor Rosario Ortuso, socio fondatore dell’associazione “Amici del Cuore Onlus”, operante da anni nel settore dell’Assistenza Socio-Sanitaria, da sempre attiva con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema della prevenzione.

Il progetto “Palmi Cardioprotetta” ha previsto l’installazione in 20 punti della città, 3 dei quali tra Taureana, Tonnara e Pietrenere, di defibrillatori semi automatici, semplici da utilizzare; gli strumenti si trovano all’interno di totem e, una volta estratti dal totem, sono immediatamente pronti per essere utilizzati. In questo contesto, su richiesta del Sindaco avv. Giuseppe Ranuccio, tutti i nove agenti neo assunti della Polizia Locale di Palmi che sono già presenti sulle nostre strade a tutela della sicurezza stradale e cittadina, hanno frequentato oggi le lezioni teorico pratiche, tenute con grande professionalità dal Dr. Giovanni Calogero della A.S.P. di Reggio Calabria e responsabile dei corsi di formazione per la rianimazione cardiopolmonare con uso del defibrillatore. Hanno testato gli interventi, le manovre, i comportamenti che il personale laico può attuare e le apparecchiature che deve usare nei casi di emergenza. L’obiettivo del corso era quello di far acquisire al personale che opera su strada una specifica capacità di intervento pratico attraverso l'insegnamento delle principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza, delle principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute, delle principali tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta nonché delle principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare. Il corso vuol portare la Polizia Locale sempre più vicina alla gente ed al servizio della collettività. Ogni giorno una pattuglia del Comando di Palmi avrà con sé, sul territorio un defibrillatore semiautomatico di ultima generazione. Ciò potrà garantire, nei casi di emergenza, l’immediato intervento al fine di operare le prime manovre di rianimazione in attesa del personale sanitario. L’Amministrazione Comunale di Palmi ha inoltre disposto la concessione di un contributo economico all’ “Amici del Cuore Onlus” affinché possa continuare a sostenere il progetto.