BAGNARA CALABRA Il Vigile Urbano Antonino Barone va in pensione dopo 30 anni di servizio

Antonino BaroneAntonino Barone ha servito il comune di Bagnara Calabra per poco più di trent'anni con grande professionalità, passione e dedizione, e all'età di 66 anni ha raggiunto il traguardo della meritata pensione. Sono stati anni impegnativi per Barone, soprattutto gli ultimi, condivisi con il responsabile che in quei momenti guidava la Polizia Locale di Bagnara Calabra. La gestione della pandemia, l'emergenza rifiuti, il sequestro del porto, l'occupazione della sala consiliare, la questione migranti, e la gestione dei grandi eventi, ultimo in ordine di tempo i festeggiamnenti in onore della Madonna della Montagna con l'arrivo a Bagnara di oltre 10mila fedeli.

Da vigile urbano ad agente della polizia locale con tutti i cambiamenti che questo ha comportato nel tempo, ed un lavoro che è cambiato assumendo sempre più importanta con l'aumento delle compretenze, e delle responsabilità. <<Insomma - dice Barone - oggi la figura di agente di polizia locale richiede maggiore preparazione e un addestramento più qualificato, tanto è vero che alcune delle nostre competenze si intersecano con quelle di altre forze dell'ordine; e di conseguenza - conclude - anche il rapporto con la gente è cambiato, così com'è cambiata la società, c'è meno comprensione di quando ho cominciato, ma nei miei confronti devo dire che ho sempre riscontratto un grande affetto>>. Molti i saluti e le manifestazioni di vicinanza, con i colleghi che lo hanno salutato con una targa ricordo e con delle belle parole: <<Caro Nino, è difficile immaginare la nostra squadra senza di te. Sei stato una presenza costante, e non sarà facile sostituirti. Siamo grati per le tue competenze, la tua esperienza, e la tua passione per il lavoro. Siamo felici che tu abbia raggiunto questo importante traguardo della pensione. Non dimenticheremo mai la tua saggezza, il tuo senso dell'umorismo e la tua gentilezza. Ci auguriamo che la tua pensione ti offra l'opportunità di fare le cose che ci piacciono di più, e di goderti il tempo libero che hai meritato. Ti auguriamo il meglio per il futuro e tanti auguri>>. (Red)