Poste Italiane rimodula le aperture estive giornaliere degli uffici postali di Pellegrina e Porelli

Poste Italiane

Al fine di garantire un maggior equilibrio tra la fisiologica flessione della domanda dei servizi postali nel periodo estivo e la relativa offerta, Poste Italiane assume provvedimenti di rimodulazione dell'orario di apertura al pubblico della rete degli uffici postali. Tali interventi, inseriti nel piano di rimodulazione debitamente comunicato all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sono adottati in conformità ai criteri di cui al Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 28 giugno 2007 "Nuovi standard minimi degli uffici postali nei periodi estivi" (ed. DM Gentiloni), come integrato dalla Delibera 293/13/CONS AGCom del 16 aprile 2013.