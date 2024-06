Al comprensivo "Raffaele Piria" di Scilla la premiazione del Green Day

piria scilla Nei giorni scorsi si è svolta, nei locali dell'Isituto comprensivo "Raffaele Piria", la cerimonia di premiazione per gli studenti che hanno partecipato alla seconda edizione del Green Day "Io amo Scilla". L'evento, organizzato dall'associazione Nazionale Marinai d'Italia Natale De Grazia Gruppo di Scilla con in testa il comandante Filippo Bellantoni, ha visto la partecipazione di cittadini volontari di diverse associazioni e degli studenti del "Piria".

<<Siamo entusiasti - ha riferito Daniele Panzera, dirigente scolastico dell'Istituto "Piria" - di aver contribuito a dare un forte segnale di partecipazione sul fronte dei comportamenti responsabili e della cittadinanza attiva, attraverso un'importante operazione di pulizia dei tratti di spiaggia libera a Marina Grande e dei fondali dello specchio acqueo del porto. Un plauso a docenti, allievi e famiglie che hanno mostrato piena disponibilità a collaborare all'iniziativa, dando ancora una volta prova di senso civico e di amore per la propria terra>>. L'evento, svoltosi lo scorso 21 maggio, è stato patrocinato dal Comune di Scilla e dal Collegio nazionale capitani di lungo corso e M. del compartimento di Napoli. Oltre al prezioso supporto dei volontari del diving di Scilla, Bagnara Calabra, e Villa San Giovanni che si sono immersi al porto per ripulire i fondali, hanno partecipato ben 180 studenti del "Piria" che in spiaggia hanno raccolto i rifiuti abbandonati.

<<Non pretendiamo che iniziative come questa - ha aggiunto la la dirigente - abbiano effetti risolutivi rispetto a questioni annose e complesse. Ma, in quanto comunità educante, siamo convinti che sia nostro dovere contribuire attraverso l'esempio, nella convinzione che i più giovani debbano poter ereditare, oltre che un ambiente più salubre ed accogliente, modelli di comportamento improntati alla collaborazione, alla partecipazione responsabile e al più netto rifiuto di ogni forma di rassegnazione o indifferenza>>. (t.f.)