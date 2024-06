Il glorioso arriva solo dopo la tantissima fatica: grande successo a Rosarno per la Festa di San Giovanni il Battista

Festa San Giovanni - RosarnoSono 15 ma fanno per 15.000, parafrasando un vecchio detto che qua ha esclusiva accezione positiva. Da pochi mesi avevano festeggiato il primo anno di attività volontaria sotto il nome di A.Fe.Ro. e si sono prodigati senza attender nulla e nessuno, tuttavia allo stesso tempo coinvolgendo tutti in maniera umile e sana. Certamente era nelle loro intenzioni riuscire a esprimere e mostrare il meglio della loro Rosarno e ci sono riusciti perfettamente, unendo Fede, fresche energie e tenacia. Storicamente è un unicum assoluto, non vi sono generazioni che ricordino festeggiamenti religiosi e civili di tale portata e compartecipazione.

Sono gli umili, robustosi e forti Portatori di San Giovanni il Battista, Patrono di Rosarno, a lui dedicano gli sforzi, il sudore e la fatica di mesi e mesi di lavoro per le tre straordinarie serate di festa. Sono le stesse braccia e le stesse spalle che hanno portato con devozione accesa il simulacro del Santo per le vie principali della città e che hanno assemblato e costruito tutto il necessario per intrattenere gli ospiti e le ospiti di ogni età.

La festa patronale si è conclusa con l’ultima serata con la presenza artistico – musicale del noto cantautore Franco Ricciardi, che ha attirato in maniera fisiologica ed esponenziale un pubblico accorso non solo in auto, ma anche ed addirittura in pullman da Catania, Reggio Calabria, Matera, Lamezia, Siderno, solo per citare alcune grandi località, e da tantissimi altri centri limitrofi.

Piazza Duomo era incontenibile, la folla, la stragrande maggioranza era di giovani, straripava come fuori gli argini di un fiume, stima approssimativa oltre 9.000 persone ospitate negli spazi della piazza, lungo il Corso Garibaldi e le viuzze del centro storico sino all’affascinante e suggestivo affaccio di Largo Bellavista.

Per poter contenere e garantire ordine e sicurezza la macchina organizzatrice dell’A.Fe.Ro. ha pensato proprio a tutto, comunicando con gli enti preposti, coinvolgendo ogni tipo di realtà necessaria affinché tutto funzionasse in perfetta armonia. E le collaborazioni e la partecipazione professionale non è mancata, a partire dagli uomini e dalle donne della Polizia Locale, dei Carabinieri, della Polizia di Stato, delle Aquile della Protezione civile di Gioia Tauro, dellaCrocerossa, e persino di una Società di servizi di vigilanza e sorveglianza privata.

A coronare il tutto ben riuscito grazie alla forte sinergia sono stati gli interventi a chiusura dell’evento di Don Salvatore Larocca, parroco del Duomo e Santuario della Madonna SS di Patmos, e del Sindaco dott. Pasquale Cutrì, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, che hanno celebrato l’unione di una comunità coesa e partecipativa, nonostante le tante difficoltà. Un elogio deve essere reso alle donne, mogli e madri, dei soci volontari che hanno reso possibile la terna di festa, sempre vicine, sempre presenti a lavoro, ai figli e alle figlie, che pur dovendo accettare l’assenza dei propri genitori potranno portare con sé il ricordo della laboriosità delle loro famiglie, perché la festa patronale del San Giovanni di Rosarno è diventata la festa delle famiglie rosarnesi e del vero Rinascimento di una città ricca di storia millenaria.

Caterina Restuccia

