Cittadinanza Attiva Pellegrina: "Anche quest'anno l'antica fonte 'Vermeni' ha bisogno di noi"

Vermeni - FnteFonte Vermeni, collocata nella parte alta di Pellegrina, nel punto in cui gli antichi sentieri Mastio di Barano e Sgrarronesi incrociano, a ridosso del torrente Malopasso,è forse l’ultimo dei monumenti alla “civiltà contadina” esistenti nel Comune di Bagnara Calabra. Non abbiamo una data certa di edificazione della fontana ma, dalle modalità costruttive, possiamo ipotizzare sia stata realizzata verso la metà del 1800 È costituita da quattro vasche: la prima di forma arrotondata, scolpita su un unico blocco di pietra alimentata da una cannella, sempre in pietra, da dove sgorga per tutto l’anno acqua freschissima; la seconda da un abbeveratoio, la terza e la quarta da due lavatoi, tutti alimentati dalla prima vasca per cascata.

La fontana di Vermeni, fino alla metà degli anni ottanta -periodo in cui è stato realizzato nell’area il primo acquedotto denominato Pomarelli -è stata fonte di approvvigionamento d’acqua potabile per i contradaioli, oltre che luogo in cuisi abbeveravano gli animali e si lavavano i panni. La fonte era anche puntodi ristoroper le maestranze che dal centro cittadino, attraverso il sentiero Sgrarrone, e da Pellegrina attraverso il sentiero Mastio di Barano, scollinando, raggiungevano quotidianamente a piedi i pianori di Bagnara per prestare la loro opera nelle masserie, nei boschi e nei campi. È stata e continua ad essere un pezzo di storia della nostra Comunità alla quale, tuttavia, non si è ancora riusciti a dare la giusta attenzione con un adeguato programma dimanutenzionee riqualificazione da parte dell’Ente proprietario che, negli ultimi mesi, haeseguito un sopralluogo finalizzato alla predisposizione di un progetto di recupero del quale ancora non abbiamo evidenza. L’Associazione “Cittadinanza Attiva Pellegrina”, come oramai accade da diversi anni, considerata l’importanza del sito, ha programmato per domenica 30giugno ore 7:30 una giornata di pulizia straordinaria dell’antica fonte Vermeni, finalizzata al suo recupero e valorizzazione,nell’ambito del più ampio progetto di promozione del borgo Pellegrina e delle sue contrade.

Aspettiamo chiunque vorrà donare qualche ora del proprio tempo per ridare colore e vita ad un pezzo di storia della Comunità bagnarese, accettando anche la donazione di piante fiorite da collocare, per rendere i luoghi più accoglienti.

TI ASPETTIAMO!

Cittadinanza Attiva Pellegrina

Fonte Vermeni