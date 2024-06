"Scuola Futura", anche il "Fermi" di Bagnara Calabra al campus itinerante del Mim

Fermi - Scuola FuturaDopo ore e ore di attività didattica, consigli e scrutini ed Esami non solo di Stato, ma anche di certificazioni e corsi vari, la scuola deve fare i suoi conti, redigere il suo bilancio con entrate ed uscite, non di certo di natura economica, bensì di natura umana e formativa. Ed a fare il bilancio può essere solo lei, la Prof.ssa Graziella Ramondino, Dirigente dell’Enrico Fermi, con chiarezza e determinazione: “Noi del Fermi di Bagnara abbiamo così sdoganato la scuola, quella calabrese, territoriale, partecipando al progetto Scuola Futura, che è un campus itinerante con lo scopo di coinvolgere tutte le regioni italiane e farle investire in una formazione innovativa lungo le sfide del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

Il progetto ha unito più regioni, portandole sul campo aperto del mare e per una scuola come il Fermi, che ha dinanzi agli occhi il mare come fattore di unione al mondo e come ponte naturale verso le altre culture, non si poteva rimanere sordi al richiamo di uno strumento come questo. Sono state numerose le scuole che si sono incontrate per godere di un privilegio di nuova formazione come quello finanziato dal PNRR. A Palermo il Fermi ha incontrato gli Istituti “Duca degli Abruzzi” di Catania, “Nino Bixio” di Piana di Sorrento (NA), “Calamatta” di Civitavecchia, “Buccari – Marconi” di Cagliari “Vendramin Corner” di Venezia, “Gioeni Trabia” di Palermo. Le squadre sfidanti di genere femminile e maschile hanno potuto, inoltre, visitare con entusiasmo e curiosità, secondo programma ed accompagnati dal corpo docente, la Cappella Palatina ospitata dal maestoso gruppo architettonico del Palazzo dei Normanni. Le scuole che hanno partecipato a questo primo progetto si sono affrontate per ben cinque giorni, dal 17 al 21 maggio, nella bella e affascinante Palermo che ha accolto tutti i team scolastici operativi.

L’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica, altrimenti noto anche come Nautico, uno tra gli istituti più all’avanguardia sul territorio calabrese,ha gareggiato con studenti e studentesse a sfide di canoa in mare, addirittura a competizioni e simulazioni ai vogatori alla presenza del Ministro Valditara. A conclusione delle sfide in mare, i team scolastici hanno svolto durante i pomeriggi dei Work Session con Analisi dei Dati, il tutto per saper assimilare ogni dettaglio tecnico formativo del progetto. Sono le esperienze di una scuola che viaggia a velocità moderne e competitive verso il futuro e il Fermi di Bagnara è già pronto ad affrontare tutte le sfide del nuovo anno scolastico che si affaccerà a settembre.

Caterina Restuccia

