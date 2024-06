Domenica 7 luglio a Pellegrina la IV^ Festa della Mietitura nel segno dell’unicità dell’antico grano“Secria”

Miet - Pellegrina di Bagnara CalabraDomenica 7 Luglio 2024, si terrà a Pellegrina di Bagnara Calabra (RC), la “IV Festa della Mietitura”, organizzata dall’Associazione “Cittadinanza Attiva Pellegrina”e dal “Gruppo di Azione Locale Basso Tirreno” (GalBaTir), in collaborazione col gruppo “Panificatori Pellegrinesi” e “Ferrovie in Calabria” nonchécol Patrocinio dei Comuni di Bagnara Calabra e Sant’Eufemia d’Aspromonte, dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese (ARSAC), di Slow Food e della Federazione Italiana Escursionisti (FIE) - Comitato di Reggio Calabria. Il 20 maggio u.s., in occasione della giornata nazionale della Biodiversità di interesse agricolo e alimentare, presso la “Sala Verde” della Cittadella Regionale (CZ), è stato ufficializzato che il grano “Secria” - sottoposto nei mesi scorsi a rigorosi studi ed esami genetico/molecolari e comparativi – rappresenta una varietà di frumento con caratteristiche di UNICITA’

PROGRAMMA

La giornata prevede il raduno alle ore 9:00presso la Piazza Maria SS. Annunziata in Pellegrina, dalla quale prenderà l’avvio il percorso storico-naturalistico, adatto alle famiglie, lungo il Sentiero degli Antichi Mestieri (con visita all’anticoQuadro dell’Annunciazionerisalente alla seconda metà del 700, ai ruderi dell’antica Chiesa Maria SS. Annunziata del 1600, all’Antico Calvariodel 1947 e alla Torre dell’Orologio del 1938), con sosta nella suggestiva e caratteristica Fonte Vermeni (anno 1800), presso la quale ci si potrà ristorare con una colazione a base di pane “Secria”. Il cammino riprenderà verso i campi coltivati a grano “Secria”, dove si metteranno a confronto le antiche tecniche di mietitura con quelle moderne meccanizzate; i presenti potranno cimentarsi nella mietitura e raccolta del grano secondo gli usi di un tempo. Non mancheranno tante piacevoli sorprese a tema. Il ricco pranzo sarà curato dal rinomato chef Rocco IANNI’ che ci farà gustare nel magnifico scenario dell’Agriturismo “Uliveto Garden”,la prelibata pasta preparata con la farina di grano “Secria” e altre pietanze tipiche della tradizione contadina, rievocative della giornata della mietitura. Il Gruppo “Panificatori Pellegrinesi” farà degustare agli ospiti le specialità dell’antica arte panificatoria pellegrinese, tutte preparate con grano “Secria”

Il contributo per la passeggiata naturalistica, attività esperienziale e colazione con pane “Secria” è di € 10,00. Il contributo previstoper l’intera giornata (incluso pranzo) è di € 25,00.

Per info e prenotazioni a mezzo tel./whatsApp 347/6063318 – 347/6536312

NON MANCATE, VI ASPETTIAMO!!!

Cittadinanza Attiva Pellegrina