Scuola e territorio, viva soddisfazione per la conclusione delle attività del progetto "Parole e... arte" realizzato dagli alunni del Comprensivo U. Foscolo"

scuola e territorioBAGNARA CALABRA - Viva soddisfazione per la conclusione delle attività relative dal PON/FSE “Agenda Sud” 2024, Modulo “Parole e…arte”, svolto con la partecipazione di venticinque alunni delle classi 5A, 5B e 5L - plesso Fondacaro - dell’Istituto Comprensivo “Foscolo” di Bagnara gestito dal Dirigente Scolastico Prof. Renato Scutellà. L’Istituto “Foscolo” ha svolto,durante l’anno scolastico, diversi progetti extracurriculari grazie al Fondo Sociale Europeo, tra cui il Modulo “Parole e…arte”.

Il percorso realizzato ha avuto come finalità lo sviluppo delle capacità espressive attraverso la valorizzazione di un sito comunale da decorare con la tecnica del mosaico. Le insegnanti hanno individuatonella fontana di piazza Melarosa il sito da abbellire e l’Amministrazione Comunale ha concesso l’autorizzazione con delibera n. 50 del 21/03/2024.

Con il supporto di alcune aziende del nostro territorio tra cui Sud Edil Denaro, Comedil Arfuso, Gaglioti, Il Falco e La Regina che hanno fornito il materiale in ceramica per realizzare il lavoro, gli alunni si sono cimentati in questa decorazione, ispirata alle opere dell’architetto spagnolo Antoni Gaudì, che è stata piuttosto laboriosa, ma anche molto divertente. Le trenta ore del modulo non sono state sufficienti a terminare con gli alunni la decorazione, ma il lavoro iniziato è stato portato a termine confidando nell’aiuto della Professoressa Santina Iannì che ha fornito sin dall’inizio, a titolo volontario, disponibilità e competenza per supportare l’iniziativa e dei Signori Antonio Minutolo e Gianni Trentinelli che hanno contribuito con maestria alla finitura del lavoro.

Questo tipo di sinergia costruttiva tra Istituzione scolastica, Ente comunale e cittadini volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per contribuire alla valorizzazione del bene comune e alla cura dell’ambiente, dovrebbe essere sollecitata per rendere il nostro paese ancora più bello.

Le insegnanti

Carmela Triulcio e Rita Musumeci