BAGNARA CALABRA Un grande successo "Porelli Borgo in Fiore 2024"

Passeggiando nel Borgo E' entrato nel vivo l'evento "Borgo in Fiore", che si sta svolgendo a Porelli di Bagnara Calabra ed è promosso dalla Parrocchia Santa Maria degli Angeli in collaborazione con l'Associazione Caravilla. Tante le presenze che si sono registrate nelle ultime settimane. Il borgo è stato ebbellito dai residenti con decorazioni ai balconi, alle finestre e lungo le caratteristiche vie, il tutto per valorizzare un piccolo angolo di paradiso.

Nei giorni scorsi si è svolto un raduno presso il ponte Caravilla-salita via Pinno. Lungo il percorso, che si è concluso alla chiesa Santa Maria degli Angeli, i partecipanti hanno ammirato le installazioni e le "Porte d'Autore" realizzate in occasione di "Borgo in Fiore 2024", mentre a Piazza San Nicola si sono diverititi con "I giochi di una volta". La serata si è conclusa in piazza Cappuccini. Non sono mancate le visite guidate al Museo della Civiltà Contadina, a chiese e percorsi storici del quartiere.

<<A Porelli con tutte le iniziative che si sono svolte in passato - ha detto Carmelo Tripodi, presidente dell'associazione Caravilla - si sta costruendo, attraverso un nuovo modo di pensare, qualcoia di unico e straordinario. La laboriosa comunità, l'intraprendenza di un gruppo di volontari, e la voglia di non arrendersi allo spopolamento e all'oblio stanno facendo sì che ciascun "pureioto" si senta parte di un progetto più grande che non ha ancora espresso le immense potenzialità di cui dispone. Da qui e da ciò che è ancora in cantiere bisogna ogni giorno ripartire. Prossimo passo - aggiunge Tripodi - dove tutti saremo choiamati a fare il salto di qualità è il progetto "Porelli Borgo dell'Accoglienza">>. (t.f.)