CS: Gioia Impara sul campo, dal 12 aprile la nuova formula formativa per l'Odcec di Palmi

Luciano FedeleGIOIA TAURO - “Impara sul campo”: è la formula del corso di formazione organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Palmi, guidato dal presidente Luciano Fedele, dal titolo “La pratica della revisione legale” che prenderà il via il prossimo 12 aprile con la prima di ben 8 giornate di studio.

Le altre sono in programma il 13-19-20 aprile e 10-11-17-18 maggio. Si tratta di un’iniziativa che, proprio per come strutturata, rappresenta un unicum nel panorama formativo nazionale poiché coniuga sapientemente un approccio didattico, che privilegia la parte operativa, con solide basi teoriche. La revisione legale, infatti, richiede da un lato la conoscenza degli ISA Italia, ma dall’altra il costante esercizio del giudizio professionale derivante dal costante “lavoro sul campo” guidati da un approccio organizzativo e metodologico di generale accettazione. Tra i relatori della prima giornata, i prof.riRaffaele D’Alessio (ordinario di Economia aziendale), Raffaele Marcello (Risk management), Emanuela Mattia Cafaro(Audit) dell’Università degli Studi di Salerno, coadiuvati dalle assistenti didattiche Lucia Lauri,dottoranda in Big Data Management e Grazia Marcello, dottoranda in Data science, Accounting & management. La frequenza del corso farà maturare 40 crediti validi ai fini della formazione professionale dei commercialisti e per l’assolvimento dell’obbligo formativo dei revisori legali. Le lezioni si svolgeranno presso la sede dell’Ordine, in via Mascagni. Il corso si pone l’obiettivo di consentire ai partecipanti di acquisire le necessarie capacità pratiche per redigere da soli le carte di lavoro presenti nell’approccio metodologico alla revisione legale del CNDCEC attraverso lo svolgimento di un caso professionale svolto mediante il software di revisione dedicato. Durante il corso verranno analizzate le principali fasi salienti dell’incarico (dall’accettazione alla redazione della relazione di revisione e alla chiusura dei fascicoli di revisione). I partecipanti saranno suddivisi in gruppi da tre componenti per simulare un collegio sindacale e dovranno essere dotati di un notebook sul quale poter materialmente svolgere le esercitazioni. I docenti nelle varie lezioni daranno indicazione operative, derivanti dalla loro pratica professionale, utili alla predisposizione delle carte di lavoro e delle procedure organizzative da seguire per prepararsi al meglio ai controlli di qualità del MEF.