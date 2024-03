BAGNARA CALABRA Rimossa la frana sul sentiero per Monte Cucuzzo

Rimossa la frana per monte cucuzzo E' stata rimossa la frana sul sentiero che porta a Monte Cucuzzo e ostruiva il passaggio. Lo smottamento si è verificato nello scorso mese di febbraio. I grossi massi e i detriti hanno impedito ai proprietari terrieri di raggiungere gli appezzamenti coltivati, poichè la grossa frana si era staccata dalla montagna sopra il sentiero che conduce a Monte Cucuzzo, invadendo il viottolo che solitamente viene utilizzato da alcuni contadini oer raggiungere le aree coltivate.

La stradina da alcuni anni è praticataanche da numerosi escursionisti che amano scalare "Il Gigante di Bagnara". Le associazioni locali, infatti, si stanno impegnando per la promozione e la valorizzazione del sentiero per Monte Cucuzzo. I volontari tengono pulita la stradina e hanno installato lungo il percorso anche la segnaletica. Nell'area sono presenti anche antichi ruderi e una vecchia centrale idroelettrica. <<Sollecitiamo le autorità preposte - riferisce il gruppo di volontari - ad attenzionare la zona adiacente a Monte Cucuzzo. Il sito merito di essere inserito all'interno di un progetto per vaòorizzare e far conoscere il sentiero che porta al "Gigante di Bagnara" anche nei circuiti tutistici regionali e nazionali>>. In passato sono state tante le iniziative promosse dalle associazioni locali per fare conoscere il sito anche ai turisti. Sno state organizzate delle escursioni con la possibilità di degustare i prodotti tipici della zona. Una vlta arrivati in cima alla montagna, è possibile ammirare un panorama incredibile che spazia da Bagnara Calabra da una parte a Scilla e Capo Peloro dall'altra. (t.f.)