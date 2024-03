BAGNARA CALABRA A Porelli poca acqua e pure sporca

Acqua - liquido giallognolo Poca acqua e pure sporca da qualche giorno nel piccolo borgo porellese. Le segnalazioni arrivano da numerosi cittadini che anche nella mattinata di oggi hanno visto fuoriscire dai rubinetti un liquido giallognolo. Anche sui social c'è chi si fa sentire, e qualcuno attribuisce le cause della carenza idrica ad alcuni lavori recentemente realizzati dall'Amministrazione comunale. Un gruppo di cittadini si dice pronto a recarsi a Palazzo San Nicola per interloquire con il Sindaco, mentre altri fanno presente che gran parte del quartiere non ha mai avuto problemi idrici.

<<Non è possibile a Marzo - dicono i cittadini - soffrire per la mancanza di acqua, cosa succederà più avanti quando arriveranno i mesi estivi? Fino a qualche tempo fa era inimmaginabile un problema di questa natura a Porelli - ribadiscono - ora da qualche tempo invece manca l'acqua, e per chi ce l'ha deve ricorrere sempre più spesso all'autoclave>>. Alla carenza di acqua si unisce la preoccupazione che in alcuni punti i rubinetti erogano acqua sporca, con tutte le conseguenze igienico sanitarie che ciò comporta.

Red