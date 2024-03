Emergenza cinghiali, che fare? Incontro pubblico martedì 26 marzo a Bagnara Calabra

em - Copia Si terrà martedì 26 marzo alle ore 18.00 presso il salone della Pro Loco di Bagnara Calabra un incontro pubblico per discutere e affrontare il problema dell'emergenza cinghiali nel territorio bagnarese e nell'intera area della Costa Viola. Vi parteciperanno i rappresentanti di istituzioni regionali, provinciali e comunali; Associazioni venatorie, Associazioni di categoria, Cooperative e aziende agricole.

L'invasione dei cinghiali sta causando il progressivo abbandono dei vigneti terrazzati, la distruzione del paesaggio vitivinicolo della Costa Viola, e il crollo dei muretti a secco. Gli ungulati, che cercano da mangiare, hanno la capacità di scavare ovunque e di distruggere tutto ciò che trovano sul loro cammino, pian piano si stanno avvicianando sempre più ai centri abitati, causando incidenti e situazioni di pericolo per i residenti. Ogni buca, soprattutto nelle zone più alte, diventa una voragine e ogni pietra sradicata contribuisce alla scomparsa delle storiche "armacie". "L'incontro - dicono gli organizzatori - punta a lanciare l'allarme su un problema che è diventato vitale per la stessa sopravvivenza di un territorio, dalla valenza storica, ambientale e paesagistica di incomparabile bellezza. Non può essere l'abbandono o la resa la risposta a un problema che merita l'attenzione del mondo politico e istituzionale, e di tutti quelli che hanno a cuore la crescita e lo sviluppo di Bagnara e della Costa Viola.

Red