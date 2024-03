Bagnara in festa per l'ambito riconoscimento di 'Sagra di Qualità' per il Gran Galà del Pescespada

Consegna AttestatoSono 45 le sagre che nella Sala Koch del Senato della Repubblica l'11 Marzo scorso sono state insignite del marchio Sagra di Qualità, cinque gli eventi speciali certificati e tre le menzioni speciali assegnate dall’Unpli – Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, per un totale di 53 manifestazioni organizzate nel 2023 in tutta Italia dai volontari delle Pro Loco e dalle comunità locali. Una cerimonia da record per la quarta edizione del progetto nato nel 2019 per volere dell’Unpli e che fino a oggi ha certificato 117 eventi con il marchio Sagra di Qualità, un sigillo assegnato alle manifestazioni con più di 5 anni di età e che rispettano i criteri di tipicità del prodotto, sostenibilità, sicurezza e igiene alimentare.

Insieme alle sagre, per la prima volta quest’anno, è stato introdotto anche il marchio ‘Eventi di qualità’ assegnato a cinque manifestazioni che si sono distinte per l’organizzazione, la partecipazione e l’attrattività generata. A ritirare il riconoscimento in Senato i presidenti delle Pro Loco vincitrici e i sindaci dei territori di riferimento, che hanno preso parte alla cerimonia istituzionale con gli interventi del senatore Antonio De Poli, il presidente Unpli, Antonino La Spina, il responsabile del dipartimento Cultura e Turismo dell’Anci, Vincenzo Santoro, il consigliere del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Angelo Rossi, il presidente Città del Vino, Angelo Radica, il vicepresidente Città dell’Olio, Alfredo D’Antimi, e il sottosegretario all’Ambiente, Vannia Gava.

La certificazione, istituita e rilasciata dall’Unpli, mira a qualificare e valorizzare il lavoro e l’impegno dei volontari che con il loro prezioso contributo rendono possibili gli eventi in assoluto più rappresentativi e sentiti dalle piccole comunità. Il sigillo di qualità testimonia il valore e l’importanza di questi eventi, in grado di ravvivare il legame con il territorio, celebrare le tradizioni e le eccellenze enogastronomiche locali, creare sinergie con le attività economiche del posto e promuovere un turismo consapevole e di qualità.

Anche a Bagnara per volere del Presidente della Pro Loco Bruno Ienco e della Direzione del Ristorante Palma d'Oro è stato organizzato un incontro pubblico dove è stato premiato lo Chef Daniele Lopez <<per aver contribuito con la sua sapiente professionalità dell'arte della cucina all'aggiudicazione del titolo di "Sagra di Qualità" da parte dell'UNPLI Nazionale della storica manifestazione del Gran Galà del Pescespada>>. Presenti all'iniziativa il consigliere comunale Michele Spoleti; l'ispettore "Sagra di Qualità", Vincenzo Mazzaferro; l'assessore comunale Paolo Gramuglia; lo Chef Daniele Lopez; il Presidente della Pro Loco, Bruno Ienco; e il Presidente Regionale UNPLI Calabria Filippo Capellupo.