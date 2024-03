SAN ROBERTO Cento candeline per la signora Antonia Cotroneo

La centenaria Antonia Controneo da San Roberto La signora Antonia Cotroneo ha compiuto cento anni. Per festeggiare questo compleanno, assieme alla famiglia, è intervenuto anche il sindaco Antonino Micari del Comune di San Roberto, per omaggiare questa compaesana testimone vivente di un secolo di storia e tradizioni.

«Siamo qui per esprimere la nostra felicità alla cara Antonia, nostra cittadina della frazione di Colelli, che tutti noi conosciamo perché da sempre è presente nel nostro quotidiano, anche ora che per motivi di salute si è trasferita a Reggio, dove è accudita con amore dai figli – afferma il sindaco Antonino Micari – Sono orgoglioso di essere qui, perché i nostri anziani sono testimoni di una vita di sacrifici, gioie, dolori e speranze che offrono a tutti noi, soprattutto ai giovani. In qualità di Primo Cittadino ho avuto l’onore di omaggiare la signora Antonia di una targa per commemorare questo importante traguardo, unitamente ad un mazzo di fiori che simbolicamente ho consegnato a nome di tutta l’Amministrazione e della Cittadinanza». Intervenuto alla festa organizzata dai familiari vi è stato il consigliere Santo Micari in rappresentanza del Consiglio Comunale e la signora Maria Cundari per tutti i Dipendenti.