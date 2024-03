Il 6 e 7 Marzo a Reggio Calabria si sono disputati i Campionati regionali di Debate

reggio calabria - debateSi è dibattuto a Reggio Calabria, presso il Grand Hotel Excelsior, il torneo del Campionato Regionale di Debate I Livello Rete Calabria per l’annualità del 2023/2024, sotto l’egida indiscussa dell’Istituto d’Istruzione Superiore E. Fermi di Bagnara Calabra, diretto dalla Prof.ssa Graziella Ramondino. Nelle giornate del 6 e del 7 marzo si sono così svolte le fasi Regionali per la selezione della squadra che rappresenterà la Calabria ai Campionati Nazionali di Debate. Nove le squadre che si sono presentate e hanno partecipato con straripante entusiasmo al percorso agonistico, sfidandosi e affrontandosi con sportività e determinazione.

Le squadre, composte da 4 debater e un docente coach-giudice, si sono schierate in gruppi ordinati in sessioni successive mattiniere e pomeridiane, dando il meglio sui temi affrontati e sulle strategie di gioco messe in atto. “Con grande orgoglio siamo referenti regionali dei campionati e della formazione DEBATE già dal 2017 e facciamo parte della Rete nazionale come Scuola capofila con l’ITE Enrico Tosi di Busto Arsizio in provincia di Varese” dichiara la Dirigente Ramondino, che ha pianificato e coordinato le operazioni personalmente, supportando ogni step del confronto educativo e formativo. Le due giornate agonistiche si sono suddivise per le due fasce orarie quotidiane, strutturando le gare tra otto estratte a sorte precedentemente per il dovuto abbinamento, e facendo correre in un recupero le due rimanenti a riposo nelle sessioni principali.

Nell’organizzazione del Campionato si è voluto, inoltre, dare spazio e allo stesso tempo risalto alla vocazione culturale del Debate, accompagnando tutti i teams concorrenti per una visita guidata allo straordinario Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Più che entusiasmante la seconda giornata, durante la quale le squadre studentesche si sono dovute misurare in aule di dibattito per la gara Impromptu, che ha messo alla prova tutte le qualità superiori di discussione tematica per una delle generazioni più dinamiche di tutti i tempi. Nove le squadre, come già detto, e pertanto nove gli istituti che si sono incontrati.

Per la squadra del Fermi di Bagnara sono stati onnipresenti ad accompagnare e guidare il professore Francesco Idotta e la professoressa Maria Cosenza, per il team del Galilei di Lamezia Terme il referente professore Emanuele Cartella, mentre la professoressa Lara Gina Nocito ha guidato la squadra del Liceo Classico e Coreutico G. Da Fiore di Rende, per l’Istituto d’Istruzione Superiore N. Pizi di Palmi sono state presenti le docenti Cinzia Guardavalle e Clorinda Bruno. Ancora e di seguito per il Liceo Classico – Artistico F. Fiorentino di Lamezia Terme referente e coach rispettivamente le professoresse Anna Chierchia e Teresa Colacino, alla guida del Liceo Classico B. Telesio di Cosenza sono state le professoresse Maria Francesca Tiesi e Maria Pia Domanico, per l’Istituto Vittorio Emanuele II del capoluogo Catanzaro referente la professoressa Rosa Della Gioia, alla guida della squadra del Liceo T. Gullì di Reggio Calabria la professoressa Anna Ferrigno, referente del Liceo Classico Pitagora di Crotone la docente Maria Francesca Greco.

Tra cotanta eccellenza e rappresentanza scolastica e culturale è stata dibattuta l’ultima sfida tra il Pitagora di Crotone e il Gullì della città metropolitana di Reggio Calabria, decretando e proclamando vincitore l’Istituto crotonese. Designato miglior speaker Pasquale Leone del Liceo Galilei di Lamezia Terme. Le due giornate sono state registrate come veri e propri incontri di sportivo confronto tra enti scolastici diversi, che si sono messi in gioco con piacevole costruzione e simpatica conoscenza al fine di meglio rappresentare la Calabria al prossimo Debate nazionale.

Caterina Restuccia