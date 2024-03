Il Villaggio Sud Agrifest - Festival della Cooperazione torna per il terzo anno consecutivo il 31 maggio, 1 e 2 giugno 2024

VILLAGGIO-SUD-AGRIFEST-2024TAURIANOVA - Con un'affluenza di oltre 14.000 presenze nel 2023, il VILLAGGIO SUD AGRIFEST– Festival della Cooperazione, realizzato e curatodall’ Organizzazione produttori O.P. PIANAGRI, punto di riferimento per la cooperazione nel settore agricolo e dall’Associazione Politico Culturale RISORSE, con la partnership di LegaCoop, torna per il terzo anno consecutivo il 31 maggio, 1 e 2 giugno 2024, confermandosi un appuntamento imperdibile capace di riunire – sempre in località Vatoni, Taurianova (RC) – l’intera filiera agro ittico alimentare e con l’obiettivo di promuovere e valorizzare la cooperazione, il patrimonio del territorio e le identità locali creando sinergietra il settore agricolo, della pesca, agroalimentare, biocosmetico e quello della sostenibilità ambientale, dell'innovazione tecnologica, del lavoro etico e giovanile e del turismo.

Con un’area coperta di 4mila mq, il cuore pulsante del VILLAGGIO SUD AGRIFEST – Festival della Cooperazione è la fiera dedicata alla esposizione delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, che continua ad essere punto di riferimento non solo pergli operatori di settore, ma anche per gli ordini professionali, le università e gli istituti scolastici del territorio, brand, istituzioni ed enti che si rispecchiano nei valori dell’evento che con il suo approccio olistico contribuisce apromuovere lo sviluppo sostenibile e la cooperazione tra le varie realtà del territorio.

Il VILLAGGIO SUD AGRIFEST – Festival della Cooperazione è dunque pronto ad offrire tante novità nelle tre giornate della terza edizione ma non verranno trascurati le aree che hanno reso questo festival un luogo ideale per tutta la famiglia. L'organizzazione conferma l'area market di prodotti artigianali, dove i visitatori possono scoprire e acquistare prodotti unici e locali. L'area food & beverage pensata per soddisfare tutte le esigenze culinarie, offrendo un'ampia varietà di cibi e bevande che riflettono la ricchezza della tradizione meridionale.

L'area kids, sarà uno spazio divertente e educativo per i più piccoli, dove saranno offerte attività pensate per coinvolgere i bambini nel contesto agroalimentare e della cooperazione. L’immancabile Gara dei Trattori aggiunge inoltre un elemento di competizione e intrattenimento e poi ancora incontri, mostre, conferenze e showcase e la partecipazione di Calabria Straordinaria che oltre a dare il suo patrocinio sarà presente all’evento.

Le serate saranno animate da live con i più interessanti nomi del panorama musicale nazionale e localee i dj setdi Fabio Nirta, garantendo un'atmosfera vibrante e coinvolgente suidue palchi immersi tra il profumo degli agrumeti più apprezzati in Calabria, creando un connubio unico tra musica e bellezze naturali.

Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.