SCILLA La villetta Monacena invasa dalle erbacce

Villetta Monacena La villetta Monacena nel quartiere di Marina Grande versa in pessime condizioni. Alcuni residenti lamentano anche la presenza di cattivi odori.

<<Da tempo l'area non viene ripulita dalle erbacce - riferiscono gli abitanti della zona - non è possibile raggiungere le panchine perchè sommerse dalla fitta vegetazione e circondate da cespugli che ne impediscono l'utilizzo. Passando dalla villetta, un tempo utilizzata non solo dagli abitanti del posto ma anche dai turisti nel periodo estivo, si avverte un odore nauseante. All'interno dell'area si trova una colonia di felini che mangiano e bevono da ciotole sporche. Vecchie padelle e contenitori di plastica sono collocati all'interno della villetta, posti in bella vista sotto il pannello, ormai logorato dal tempo, che indica la posizione del luogo>>.

I residenti chiedono alle autorità preposte di effettuare un sopralluogo e di constatare le condizioni in cui versa la villetta: <<Non possiamo accedere all'area verde per far giocare i nostri bambini o per sederci sulle panchine e godere della vista a mare. Anche gli alberi vanno curati e potati. La villetta è un bene di tutti e rappresenta una dei polmoni verdi della nostra cittadina>>. (t.f.)