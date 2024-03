Mercoledì a Palazzo Alvaro la presentazione dei due nuovi presidi Slow Food "Pruna di frati" e "Piparelle di Villa San Giovanni"

Palazzo Alvaro

Appuntamento alle ore 11.00 in Sala Biblioteca per la presentazione delle due produzioni tipiche recentemente riconosciute come presidi di qualità Mercoledì 13 marzo alle ore 11.00 nella Sala Biblioteca Gilda Trisolini di Palazzo Corrado Alvaro si terrà la presentazione dei due nuovi presidi Slow Food "Pruna di frati" e "Piparelle di Villa San Giovanni". Nel corso dell'evento sarà illustrato l'impegno di Palazzo Alvaro, promosso grazie all'impegno del già Consigliere metropolitano, oggi consigliere comunale reggino, Giuseppe Giordano, che ha consentito di supportare la richiesta dei due nuovi presidi Slow Food, facendosi promotore istituzionale anche a nome dei produttori.