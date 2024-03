Calcio, Domenico Soldano lascia la presidenza della Bagnarese

Domenico SoldanoNella serata di ieri Domenico Soldano ha reso noto di aver rassegnato le dimissioni da Presidente della Bagnarese.

<<Non è stata una decisione presa a cuor leggero - scrive Soldano in una nota - anzi tutt'altro, ma i miei impegni personali e soprattutto lavorativi non mi consentono di continuare a condividere questo percorso. Un impegno intrapreso con entusiasmo e tanta passione e che lascio, dopo le difficoltà di inizio stagione, in un momento in cui la squadra ha raggiunto la tranquillità e si trova in una buona posizione di classifica>>. L'ormai ex Presidente della Bagnarese rivendica con orgoglio il lavoro fatto con il settore giovanile <<che può solo crescere, ed in futuro dare tante soddisfazioni ai giovani che hanno sposato il progetto con grande entusiasmo, alle rispettive famiglie e a chi ama questo sport>>. Soldano conclude ringraziando tutti i dirigenti <<con cui ho condiviso le tante difficoltà che si sono presentate nel nostro cammino, ma anche i momenti belli che non sono mancati e che hanno consolidato i nostri rapporti, i mister dei vari settori e sopratutto i ragazzi che hanno creduto e credono nel movimento calcistico bagnarese. A tutti un abbraccio affettuoso e ad majora semper.>>

Red