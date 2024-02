BAGNARA CALABRA Frana sul sentiero per Monte Cucuzzo

Frana sentiero per monte cucuzzo Una grossa frana si è staccata la notte scorsa dalla montagna sopra il sentiero per Monte Cucuzzo. Due massi di consistenti dimensioni e un imponente massa di detriti hanno invaso la stradina utilizzata da alcuni cittadini di Bagnara per recarsi nei propri terreni, e che serve inoltre per raggiungere uno dei luoghi più belli e suggestivi di Bagnara.

La frana è stata segnalata stamattina alle autorità competenti. Negli ultimi anni "Il Gigante di Bagnara" è stato meta di numerosi escursionisti, con alcune associazioni cittadine impegnate nella promozione e valorizzazione del sentiero per Monte Cucuzzo, e con i volontari che si sono occupati della pulizia del sentiero e dell'installazione della segnaletica lungo il percorso. Nella zona si trovano i resti di una vecchia centrale idroelettrica e i ruderi di abitazioni abbandonate da anni. Un sito che, come tanti altri nella cittadina della Costa Viola, dovrebbe essere oggetto di maggiore cura e attenzione ed inserito in un progetto di ri-valorizzazione, inserendo il sentiero e "Il Gigante di Bagnara" nei circuiti turistici regionali e nazionali. Adesso comunque la priorità è quella di liberare la strada da massi e detriti, e riaprire al più presto il sentiero.

Red