A Solano Superiore scuola fatiscente e senza riscaldamento: l'appello dei genitori al Comune

Scuola Solano - Raffaele Piria

SCILLA - Genitori in allarme a Solano Superiore per le condizioni di degrado in cui versa l'edificio che ospita la scuola "Raffaele Piria". Da giovedì scorso manca il riscaldamento a causa delle cisterne vuote, e al momento non ci sono notizie su quando si provvederà per l'approvvigionamento di gasolio. < >.