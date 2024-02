Avviata a Bagnara Calabra la manutenzione dei locali scolastici

lav scuola Sulla manutenzione dei locali scolastici interviene Mimma Laurendi, consigliere delegato all'edilizia scolastica.

<<Sempre attenti e vigili al mondo scolastico - spiega Laurendi - cerchiamo di prenderci cura di quelle che sono le strutture esistenti così da renderle accessibili, sicure e confortanti per i nostri ragazzi. L'interpretazione che diamo noi alla politica è quella di servizio verso la comunità, la rassegnazione allo status quo non ci appartiene, siamo abituati a lottare e lotteremo per una Bagnara migliore da lasciare alle alle generazioni future>>. Nelle scorse settimane il cortile della scuola elementare di Pellegrina è stato oggetto di una pulizia straordinaria a cura della ditta Muraca. Bonificata anche l'area antisrante i locali della segreteria scolastica dell'Istituto comprensivo "Ugo Foscolo". Sono state realizzate anche le nuove linee dell'impianto di riscaldamento della scuola d'infanzia al rione Marinella, in seguito all'imporvvisa rottura della condotta sotto traccia nella pavimentazione interna. Inoltre sono stati sostituiti gli infissi e le uscite di emergenza della scuola dell'infanzia "Melarosa". Gli amministratori fanno sapere che continueranno ad operare senza indugio per garantire ambienti sani e sicuri all'intera comunità scolastica della quale il Comune ha la diretta responsabilità. (t.f)