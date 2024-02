Il GAL BATIR presenta il progetto: “La Strada Romantica della Costa Viola e del Tirreno Reggino”

panel strada romanticaUn Viaggio emozionale tra borghi, paesaggi, comunità, esperienze, emozioni, miti e leggende

La Strada Romantica della Costa Viola e del Tirreno Reggino, un progetto del GAL BATIR di valorizzazione turistica ma, anche un percorso per incentivare la coesione sociale, lo sviluppo locale e la collaborazione tra territori e comunità locali.

Un itinerario straordinario che si snoderà attraverso paesaggi naturali e umani in continua trasformazione, regalando ai visitatori la possibilità di alternare ad antichi borghi dal fascino senza tempo, orizzonti costieri che tolgono il respiro, castelli e torri custodi di storie secolari, architettura rurale testimonianza di antiche tradizioni e maestosi boschi di ulivi giganti che fanno da cornice alle strade che si inerpicano fino alle pendici occidentali del maestoso Parco Nazionale d’Aspromonte, per poi discendere dolcemente verso le acque del mar Tirreno e dello Stretto.

Tappa dopo tappa, i viaggiatori potranno immergersi in esperienze turistiche autentiche: feste antiche, tradizioni secolari, laboratori artigianali, produzioni agroalimentari, degustazioni enogastronomiche.

“La Strada Romantica della Costa Viola e del Tirreno Reggino - sottolinea il presidente del GAL BATIR Emanuele Oliveri - è un affascinante intreccio di molteplici paesaggi, un tesoro da scoprire di volta in volta. Ogni tappa presenterà un tema esclusivo, offrendo un modo originale per conoscere a fondo il territorio e avere indicazioni interessanti per continuare il cammino”.

“La Strada Romantica della Costa Viola e del Tirreno Reggino - afferma il direttore del GAL BATIR Fortunato Cozzupoli - sarà realizzata con l'intento di offrire ai viaggiatori un'esperienza esclusiva, con un ritmo lento che permetterà di apprezzare l'essenza dei luoghi e delle comunità. Ogni tappa sarà un invito a scoprire il territorio con spunti e suggerimenti che renderanno il viaggio indimenticabile”.