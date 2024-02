BAGNARA CALABRA Gran festa a Marinella per il Carnevale 2024

Carnevale a Marinella 2024 Un grande successo il "Carnevale 2024" a Marinella di Bagnara Calabra organizzato da Disneylandia, in collaborazione con Energy F&C, e con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra. Una festa che ha coinvolto grandi e piccini, grazie anche all'animazione curata da Emanuela Politi (Un mondo di divertimento), e che andata avanti fino a tarda sera. La simpaticissima sflilata delle mascherine ha fatto da apripista ad un'iniziativa che è stata un crescendo di giochi, allegria e tanto divertimento, con il gran finale proposto dal DJ SET Vincenzo Canfora, giovane dalle prospettive artistiche molto interessanti.

Per quanto riguarda la sfilata delle mascherine terzo posto per Isabel Spanò (Caramella Rossana), con la consegna del premio ad opera di Energy; secondo posto Egle e Francesco Versace (Milady e Milord) con Disneylandia a consegnare il premio; primo classificato Beatrice Siciliano ( Regina Elisabetta) premiata dal Don Pasquale Lombardo, Parroco di Marinella. "Tanto lavoro e tanti sacrifici - ha commentato Daniele Zagari a fine serata - ma ne è valsa veramente la pena. Tante gente ha passato con noi un pomeriggio e una serata di sano divertimento ed il risultato finale e le tante presenze in piazza ci spingono a continuare su questa strada. Grazie a tutti coloro che in qualche misura hanno collaborato alla riuscita della manifestazione". (Redazionale)