Proseguono le conferenze CAI sezione Aspromonte con il secondo appuntamento stagionale

cai aspromonteMartedì 20 Febbraio alle ore 21,00, presso la sede di Via Sbarre Inferiori, sarà il dottor Giuseppe Martino, ornitologo, faunista, naturalista che relazionerà sulla “Biodiversità animale in Aspromonte”.

Grazie alla sua posizione geografica ed alla paleogeografia, l'Aspromonte rappresenta una delle aree con il maggior tasso di biodiversità nel Mediterraneo. L'Ente Parco ha condotto diversi studi volti a conoscere e tutelare le specie floristiche e faunistiche del territorio. Durante l'incontro avremo così la possibilità di conoscere la maggior parte delle specie studiate ed risultati ottenuti dalle ricerche. Sarà un'occasione di confronto, ponendo inoltra l'attenzione su temi delicati che riguardano la conservazione di alcune di esse e sulle buone pratiche per rendere l'escursionismo una pratica sicura per le specie più sensibili. Giuseppe Martino è un giovane e affermato professionista, studioso della fauna calabrese in particolare aspromontana. Ha all’attivo più di 30 pubblicazioni scientifiche.

Dott. magistrale in scienze naturali con voto di laurea 110/110 e lode accademica –presso l'Università degli studi Alma Mater di Bologna, Facoltà di Scienze (BO). Con tesi di laurea sperimentale: Fattori influenzanti l'ornitofauna nidificante nei meleti della Val di Non (TN). Ha lavorato su tantissimi progetti che riguardano il PN di Aspromonte e ha anche esperienze lavorative in diverse regioni d'Italia.