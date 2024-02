Accordo Regione Calabria-Ryanair, interviene Domenico Soldano (Star-Bus)

Soldano e OcchiutoSoldano ringrazia Occhiuto e quanti hanno contribuito ai successi della Star-Bus

Ho partecipato con comprensibile orgoglio a Reggio Calabria alla conferenza stampa di presentazione dell'accordo tra la Regione Calabria e Ryaner che prevede otto nuove rotte dall'aeroporto dello stretto perché la Star-Bus, di cui sono titolare, contribuirà concretamente al successo di questa iniziativa con l’erogazione di un servizio di trasporto privato, ad esclusivo rischio d’impresa, ovvero senza costi per le istituzioni pubbliche, di cui beneficeranno le due sponde dello Stretto.

Naturalmente nulla avviene per caso. Dietro questa iniziativa privata ci sono incontri e accordi con figure istituzionali e rappresentanti delle due principali realtà interessate, come la Sacal e la Caronte &Tourist Spa. Tutte persone meravigliose e interessate a fornire all’utenza un servizio mancante e di cui si sentiva il bisogno. A tutte queste figure va il mio personale ringraziamento e la mia gratitudine per la disponibilità e il benevolo auspicio. Ringrazio prima di tutto il Presidente Roberto Occhiuto per il suo sostegno morale, l’apprezzamento che mi ha riservato e la sua enorme sensibilità nel campo dei trasporti e dei collegamenti nella nostra Regione. Ringrazio la Sacal nella persona dell’a.d. dr. Marco Franchini che ha accolto senza indugi la richiesta di uno stallo privilegiato per i nostri mezzi e uno SkyPriority per i nostri passeggeri.

Soldano e il Ceo di RyanerRingrazio con la stessa gratitudine la Caronte & Tourist SpA nelle persone del dr. Franza, del dr. Di Mare e del dr. Parialò per la notevole apertura dimostrata nei confronti della Star-Bus, concedendo senza battere ciglio una corsia preferenziale d’imbarco e sbarco delle nostre navette. E non solo, visto che ci occuperemo anche del trasporto passeggeri dall’aeroporto di Reggio a Milazzo per raggiungere le Isole Eolie. Infine, ma non per importanza, ringrazio il Comune di Messina nelle persone del vice Sindaco dr. Mondello, del dr. Certo e del presidente dell’Atm dr. Campagna, per la generosa disponibilità ad individuare la postazione più favorevole per l’utenza e per noi, oltre che per il tempo dedicato a cronometrare anche i tempi di percorrenza dallo stallo all’imbarco sulla Caronte.

Un grazie lo rivolgo anche alla Città Metropolitana di Reggio Calabria che ci ospita da oltre 10 anni con le navette da Reggio a Lamezia. Ovviamente non posso non ringraziare tutti i miei collaboratori, persone straordinarie che hanno condiviso con me un percorso che ha portato la star-bus a raggiungere gli obiettivi prefissati all'inizio di questa meravigliosa avventura. Sono certo che tutto andrà per il meglio perché crediamo fortemente in questo progetto, ma soprattutto confidiamo nell’appoggio di tutti perché se è vero che il nostro è un business privato, è anche vero che forniamo un servizio alla collettività con garanzia di continuità, correttezza e qualità gestionale costruita in oltre 10 anni di esperienza.

Domenico Soldano - Star-Bus