Plastic Free nelle scuole: l’Associazione incontra gli studenti di Reggio Calabria in due appuntamenti speciali

Plastic Free nelle scuole lAssociazione incontra gli studenti di Reggio Calabria in due appuntamenti specialiContinuano i progetti Plastic Free a Reggio Calabria. La Onlus nazionale, che si occupa di sensibilizzare i cittadini sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica, è pronta a incontrare i giovani studenti reggini in un ciclo di appuntamenti che si terrà nella settimana del 19 febbraio.

Si comincia martedì 20 con il primo incontro, con gli alunni delle classi terze dell’Istituto Tecnico Statale Economico Raffaele Piria - Ferraris/Da Empoli. Una giornata ecologica che vedrà i ragazzi protagonisti, in azione sulla spiaggia della “Sorgente”, per una mattina dedicata all’attività concreta in difesa del Pianeta: martedì 20 febbraio dalle ore 09:30 alle ore 13:00 è in programma un clean up speciale insieme a Plastic Free, per rimuovere dalla spiaggia i rifiuti abbandonati e ridonare decoro all’intera area marina.

L’evento è aperto anche a tutti coloro che desiderano unirsi per dare una mano ai ragazzi e ai volontari dell’associazione. Per partecipare basterà iscriversi gratuitamente, cliccando “PARTECIPA” al link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/6428/20-feb-reggio-di-calabria e presentarsi all’ora e nel luogo di ritrovo indicati.

Durante la mattina, inoltre,i referenti reggini di Plastic Free, Serena Pensabene, Ludovica Monteleone, Beatrice Romeo e Giovanni Mannuzza, dialogheranno con gli studenti per riflettere sulle problematicità legate all’inquinamento ambientale e ragionare insieme sulle soluzioni e sulle alternative adottabili per contrastarlo.

Si procederà, poi, con gli incontri di sensibilizzazione.Giovedì 22 febbraio nella Sala Versace del Cedir, Plastic Free incontrerà gli studenti delle scuole primarie del comune di Reggio.

L’incontro sarà dedicato ai temi cari all’Associazione: lotta all’inquinamento da plastica e buone prassi da seguire. Per farlo, i referenti Plastic Free, avranno il supporto di slide, video, canzoni e giochi interattivi.

Insomma, una settimana ricca di appuntamenti per i giovani reggini, che avranno l’occasione di toccare con mano l’importanza di prendersi cura del proprio territorio e scoprire quanto può essere gratificante impegnarsi per una causa comune, facendo gruppo e imparando divertendosi.

Per restare aggiornati sui prossimi appuntamenti ed entrare in contatto con i referenti dell’associazione si consiglia di seguire il gruppo Facebook e la pagina Instagram Plastic Free Calabria e iscriversi al sito www.plasticfreeonlus.it