BAGNARA CALABRA Carcassa di cinghiale in putrefazione sulla provinciale per Sant'Eufemia d'Aspromonte

Carcassa di Cinghiale sul ciglio della strada Da più di un mese la carcassa di un cinghiale in decomposizione giace sul ciglio della strada provinciale per Sant' Eufemia d'Aspromonte, in territorio di Bagnara Calabra. Numerose le segnalazioni e le denunce, anche via social, ma la carcassa rimane lì e nessuna autorità pubblica provvede alla rimozione.

La carcassa dell'animale in decomposizione è un rischio igienico-sanitario per l'intera collettività. E' risaputo che gli animali morti sono potenziali portatori di malattie, con altri animali, in particolare cani, che potrebbero cibarsi delle carni del cinghiale e diffondere ulteriormente eventuali malattie. Non dovrebbe essere difficile affidarsi a una ditta specializzata per smaltire la carcassa del cinghiale presso gli impianti d’incenerimento autorizzati, ed è questo che chiedono gli abitanti della zona e alcuni cittadini stanchi di vedere la carcassa sul ciglio della strada. Tra l'altro anche il fetore comincia a diffondersi nell'aria creando problemi di respirazione a chi transita nella zona. Gli avvistamenti di ungulati sulla provinciale per Sant'Eufemia sono sempre più frequenti con evidenti difficoltà per la circolazione stradale, e per i danni che lo scorrazzare liberamente dei cinghiali causano all'agricoltura.

Car. Trip.