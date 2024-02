Bagnara - TorreBagnara

Bagnara è un cielo dipinto di grigio - ardesia, è una fitta coltre di nubi minacciose che gettano un'ombra tetra sulle palme spoglie, simili a scheletri spettrali, mosse dal sibilo del vento. Bagnara è un'impetuosa raffica che sferza il viso, il petricore che ristagna nell'aria, il tonfo delle gocce che, cadendo in mare, formano piccole increspature, simili a cerchi concentrici sulla superficie verdastra dell'acqua. Bagnara è il fragore dei tuoni che riecheggia in lontananza e riempie le strade deserte. Bagnara è lo squarcio dell'orizzonte ad opera dei lampi, la pioggia incessante che scende copiosa come una cascata di spilli argentati. Bagnara è il mare ribelle e indomabile che si riversa sulle strade. Ma Bagnara è anche il bagliore del sole che brucia piacevolmente la pelle, lo sciabordio delle onde spumeggianti che si infrangono sugli scogli, le strida dei gabbiani. È una folata di salsedine pungente che pizzica le narici, distese di soffici granelli dorati lambite da onde cristalline. Bagnara è la spensieratezza nelle risate dei bambini che giocano scalzi in piazza, le strade gremite di persone, le grida acute delle pescivendole alle prime ore del giorno e il cigolio dei loro carretti sull'asfalto. Bagnara è per me lo scrigno dei ricordi più preziosi. Un tempo la odiavo; più volte, da quando mi sono traferita a Reggio ci sono tornata, torno a casa ogni estate. Ogni anno subisco il richiamo della mia terra e dei luoghi che evocano ricordi indelebili della mia infanzia; ogni volta penso:" sarà cambiato tutto, nulla sarà come prima", per poi scoprire che, ad essere cambiata, sono solo io. Bagnara è il mio "borgo selvaggio", ma un pezzo del mio cuore sarà per sempre incastonato fra i suoi scogli e accarezzato amorevolmente dalle sue onde.

Testo scritto da Maria Elena Minniti.