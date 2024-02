Il blocco dei trattori nella provincia reggina: “L’Unione Europea ci sta distruggendo”

Prot trattori 1Promuovere l’acquisto e il consumo di prodotti a km0, ottimi per la salute, senza residui chimici o sostanze cancerogene ma, di contro, attuare politiche che rischiano di infossare il settore agroalimentare. È questa l’incoerenza tutta europea contro cui stanno protestando ininterrottamente ormai da giorni gli agricoltori di mezza Europa. Anche in Calabria sono sorti molti i presidi nati per dire ‘No? a quanto proposto dall’Unione Europea che in realtà poco tutela lo stesso settore agroalimentare. Dopo Lamezia Terme, Catanzaro e Pizzo, il blocco dei trattori interessa ora anche la provincia di Reggio Calabria, sulla statale 682 che collega Rosarno alla strada Jonio-Tirreno. Sono ormai 12 giorni che le aziende agricole del territorio hanno deciso di unirsi alla protesta che riguarda tutto il settore occupando con i mezzi la rotonda che collega Rosarno a Cinquefrondi.

Promotore del presidio Antonio Zagari, agricoltore che ormai dall’inizio della protesta, praticamente vive da 12 giorni, giorno e notte, sulla strada insieme al suo trattore. La sensazione è quella che l’Unione europea, invece di sostenere il locale, produca politiche contro gli agricoltori locali. Questo quanto sostenuto da tutti gli scioperanti. Tra essi, anche Giuseppe Bulzomi, dell’omonima azienda agricola: <<Stanno puntando a distruggere il piccolo agricoltore per promuovere grandi industrie e lobby in un giro più grande di noi che probabilmente da qui non abbiamo neanche la minima idea di quello che c’è dietro ma abbiamo gli occhi abbastanza aperti per dire basta, non è più possibile andare avanti così>>. Circondato dai tanti altri lavoratori indignati, Burzomi prosegue: <<Ormai la situazione è diventata insostenibile, prezzi gasolio, tasse, prodotti, siamo al limite, non riusciamo più a portare avanti l’azienda. C’è chi ha chiuso, c’è chi sta per chiudere>> quasi al limite della disperazione, ma mai rassegnato, l’agricoltore prosegue <<ci sentiamo abbandonati dai sindacati, nessuno è venuto a dimostrare solidarietà, non si è visto nessuno. Non è solo una questione economica ma anche di salute, noi produciamo prodotti a residui zero come impone la legge ma poi, con queste loro politiche a noi locali ci distruggono per portare avanti prodotti industriali con livelli di sostanze cancerogene altissime. A mio figlio che cresce come faccio a invogliarlo a fare il mio lavoro? Gli dico piuttosto di scappare via da qui!>>.

A quanto pare non solo il presidio procederà a oltranza ma, dopo l’ultima riunione di giovedì sera, gli agricoltori hanno deciso di partire verso Roma dovei lavoratori del settore agroalimentare di Nord e Sud si incontreranno per chiedere garanzie che permettano di portare avanti onestamente il loro lavoro, con costi più bassi e maggior tutela della categoria.

Giusj A. Santacaterina

Protesta trattori

Protesta trattori 3