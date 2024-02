La Star Bus sbarca in Sicilia, dal 1 marzo collegherà Messina con l'aeroporto di Reggio Calabria

Imm 2 Dopo la provincia di Reggio Calabria, collegata fin dal 2016 con l'aeroporto internazionale di Lamezia Terme, con un servizio di trasporto passeggeri veloce ed economicamente vantaggioso, la Star Bus dell'imprenditore bagnarese Domenico Soldano sbarca in Sicilia, e dal 1 marzo prossimo collegherà l'utenza messinese con l'aeroporto di Reggio Calabria.

In un momento in cui la società di gestione degli aeroporti calabresi, Sacal spa, è impegnata in un programma di potenziamento dell’aeroporto dello stretto, con un' importante ristrutturazione e ammodernamento dell'aerostazione, e con la Regione Calabria che punta a nuovi voli e nuove rotte, anche con l'ingresso di nuovi vettori e compagnie aeree; nasce l'idea di intercettare l’utenza di Messina e provincia per fornire un servizio di trasporto e collegamento con l’aeroporto di Reggio Calabria, sul modello di servizio sperimentato con successo sulla tratta Reggio Calabria verso l’aeroporto di Lamezia Terme. Nel periodo estivo il servizio sarà esteso sino a Milazzo, affinché l’aeroporto di Reggio Calabria possa diventare un Hub turistico verso le Isole Eolie.

Il servizio verrà svolto su prenotazione e sarà garantito anche su singola richiesta. Star-bus.it fornirà a Sacal in tempo reale i dati dei viaggiatori in modo tale da garantire all’utenza messinese uno sky priority ed accelerare così il check-in in aeroporto. Questo servizio potrebbe rappresentare per l'utenza Messinese un grande vantaggio in quanto i tempi di trasporto verso l'aeroporto di Reggio Calabria sono stimati entro e non oltre 80 min totali, avendo anche priorità all'imbarco con Caronte & Tourist con il quale la Star Bus ha instaurato rapporti di partneraiato. Il servizio verrà offerto da Star-Bus.it a “rischio d’impresa” con unico sostegno derivante dal pagamento del ticket da parte dell’utenza. Davanti all'ingresso dell'aeroporto di Reggio Calabria sarà posizionato uno stallo per carico/scarico passeggeri e stazionamento. A Messina invece i bus-navetta attenderanno gli utenti presso Piazza della Repubblica (stazione centrale FS).