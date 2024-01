All'IC Scopelliti- Green di Rosarno, importante percorso per consapevolizzare i giovani nel "Giorno della Memoria

9bDirigCon la Legge 20 luglio 2000, n. 211 lo Stato italiano ha istituzionalizzato il "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. Dall'articolo 1: «La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati» Dall'articolo 2: «In occasione del "Giorno della Memoria" di cui all'articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione.»

Anche gli studenti dell'Istituto Comprensivo "Scopelliti - Green" di Rosarno, lo scorso 26 gennaio, hanno voluto dedicare momenti di narrazione e riflessione, partecipati e sentiti da tutta la comunità scolastica. Gli studenti delle classi terze, attraverso, dei loro testi riflessivi, brani musicali o cantati e video elaborati con le loro ricerche, hanno abilmente condotto le iniziative. Indirizzati in questo percorso permanente e trasversale agli studi, dai docenti: Laura Costa, Rosa Martirano, Salvatore Schipilliti e Sabrina Romei; con l'eccezionale presenza del poeta locale, Franco Abbruzzesi che, con le sue poesie ha dato l'imput narrativo affinché, gli stessi studenti formulassero domande e riflessioni sulle brutture e tragedie delle guerre passate e in atto e di manifestare maggiore consapevolezza sugli accadimenti passati e presenti. Lo spunto lo ha dato nel suo saluto di apertura della giornata di eventi, il Dirigente Scolastico, Dott. Giuseppe Eburnea: "Non basta studiare il passato, discutere o credere di sapere o saper tutto sulla guerra o la pace, quando la pace bisogna farla in modo attivo, concreto e non solo in chiacchiere e proclami e poi ricordarci tutti solo in questi momenti, delle tragedie delle guerre e dei popoli; i giovani hanno bisogno di fatti concreti, modelli sani per essere condotti verso un mondo nuovo senza razzismo o guerre di ogni sorta.

Tutte le fasi della manifestazione sono state condotte brillantemente dagli stessi studenti e professori interessati, inducendo commozione a tutti i presenti con la forza rappresentativa dei loro elaborati in mostra, con i loro canti corali o brani da loro stessi suonati e con i loro struggenti e interessanti testi e poesie. L'Istituto Scolastico Superiore di Primo Grado "Scopelliti- Green" di Rosarno, condotto dal Dirigente Eburnea si pone ancora una volta come importante baluardo e modello educativo in un territorio che chiede a gran voce ai giovani riscatto sociale e culturale.

