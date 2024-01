Museo della Civiltà Contadina: Giovedì 1 febbraio la firma del Protocollo d'intesa tra il Comprensivo "U: Foscolo" e Associazione "Caravilla"

Piccolo Museo del Borgo - Porelli di Bagnara Calabra Il Protocollo impegna la scuola a sostenere il progetto “ANDIAMO AL MUSEO - Alla riscoperta della storia, cultura, e civiltà contadina” , nel rispetto dell’offerta formativa, e nello spirito di integrazione e cooperazione tra scuola e territorio. BAGNARA CALABRA - Sarà firmato giovedì 1 febbraio presso il salone adiacente alla Chiesa dell'Immacolata a Porelli di Bagnara Calabra il Protocollo d'Intesa tra l'Istituto Comprensivo "U. Foscolo" e l'Associazione "Caravilla".nel rispetto dell’offerta formativa, e nello spirito di integrazione e cooperazione tra scuola e territorio.

L'accordo si sostanzia nel predisporre ed organizzare le visite guidate presso il “Museo della Civiltà Contadina” che si trova a Porelli di Bagnara Calabra, gestito dall'Associazione Caravilla e da un gruppo di volontari. Sono due gli spazi museali all'interno dei quali vi è un esposizione permanente di attrezzi, strumenti di lavoro, e oggetti di vita quotidiana reperiti nel territorio attraverso la ricerca e la raccolta nonché dalle donazioni dei cittadini. Spiccano all'interno del museo gli abiti di una donna e un popolano risalenti al 1825 riprodotti dalle abili mani delle sarte porellesi, e alcuni abiti più recenti che indossavano le bagnarote fino a qualche anno fa. Tocca naturalmente all'Associazione "Caravilla" gestire le visite didattiche con i volontari e alcuni operatori che guideranno gli alunni lungo il percorso che dalla Chiesa di San Nicola, si snoderà, dopo aver visitato il museo, lungo la via Pagliara fino ad arrivare alla Chiesetta della Madonna della Montagna.

A firmare il Protocollo d'Intesa saranno per l'Istituto Comprensivo "U. Foscolo" il Prof. Renato Scutellà, e Carmelo Tripodi per l'Associazione "Caravilla". Interverranno inoltre Padre Giuseppe Calogero, il Priore della Congrega dell'Immacolata Rosario Catatozzolo, il Prof. Natale Zappalà, e l'Assessore Paolo Gramuglia.

L’Associazione Caravilla nasce per rispondere ad una domanda di servizi specializzati nel settore dei beni culturali, della formazione, della comunicazione, educazione e informazione ambientale, del turismo naturalistico, culturale e sociale, dell’organizzazione di iniziative ed eventi per conto di Enti pubblici e privati, rivolti in primis all’ambito territoriale della Costa Viola e all’area dello stretto, ma che guarda all’intero territorio provinciale, regionale e nazionale. L’Associazione è impegnata inoltre nella riscoperta delle tradizioni popolari del territorio, in quanto espressioni di una civiltà del passato ricca di valori con testimonianze valide anche per la società odierna e soprattutto per le giovani generazioni.