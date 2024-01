Associazione Palingenesi: "Vile e ignobile atto quello perpetrato ai danni della Polizia Locale"

Palingenesi APS Anche il consigliere regionale Domenico Giannetta esprime vicinanza e solidarietà alla Polizia Locale di Bagnara Calabra.

Il vile e ignobile gesto di venerdì notte, perpetrato ai danni del Comando dei Vigili Urbani e della comunità bagnarese tutta, ci lascia basiti e delusi. Il direttivo di Palingenesi unitamente a tutti i suoi associati esprime piena e totale solidarietà e vicinanza al Comandante Rosalinda Lopes ed al corpo dei Vigili Urbani.

Siamo certi che l'attività investigativa saprà punire in maniera ferma e decisa i vili attentatori. Nella consapevolezza che il nostro pensiero sia quello comune alla stragrande maggioranza della popolazione di Bagnara Calabra, ci facciamo sin da subito promotori di un incontro che coinvolga tutte le espressioni locali di cittadinanza attiva, il mondo delle imprese ed i livelli istituzionali tutti, affinché si possa dimostrare in maniera concreta che Bagnara non vuole rimanere in silenzio di fronte a cotanta balordaggine. Bagnara non può e non deve farsi intimorire, Bagnara deve reagire!