Incendio auto Polizia Locale di Bagnara: la solidarietà di Insieme per Riaprire la Città

incendio auto vigili

L'associazione IRC Insieme per Riaprire la Città esprime solidarietà alla comandante dott .ssa Rosalinda Lopes e alla nostra polizia locale per il vile atto subito. Riflettiamo sul livello di decadenza e auspichiamo che il segnale di presenza che hanno dato diventi sempre più forte, incisivo e rigoroso, per una rinascita civile della nostra città.