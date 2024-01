Reggio, a Francesco Cuzzola l'“Aquilotto d'oro” dei Giovani di Confindustria"

Acquilotto dOroIl dott. Francesco Cuzzola è stato premiato con l'Aquilotto D'oro 2023 dal presidente dei Giovani Imprenditori Reggini, Salvo Presentino

"È con grande piacere che conferiamo il 'nostro' Aquilotto D'oro 2023 al dott. Francesco Cuzzola, che, con la sua dedizione e professionalità, ha dimostrato di interpretare lo spirito autentico di questo riconoscimento, volto a simboleggiare l'eccellenza imprenditoriale e l'impegno nell'arricchimento della nostra comunità".

Con queste parole, il presidente dei Giovani Imprenditori Reggini, Salvo Presentino, consegna il Premio istituito dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria al dott. Francesco Cuzzola, precisando: "Questo premio è molto più di un onore personale; è un faro di ispirazione per tutti noi, un incentivo a dare di più, a condividere conoscenze, tempo e competenze all'interno della nostra associazione.

Rappresenta il desiderio di costruire un futuro migliore per il nostro territorio, di alimentare ambizioni che possano crescere e fiorire proprio qui, tra le nostre terre. Francesco Cuzzola", sottolinea ancora Salvo Presentino, "ha profuso un impegno straordinario in ogni aspetto dell'essere imprenditore e cittadino. La sua serietà, la sua integrità morale e umana sono state importantissime per il nostro gruppo. Ma non solo: le sue competenze, attestate non solo dalla sua azienda ma anche attraverso numerose pubblicazioni, hanno rappresentato, per tutti noi, momenti di condivisione del sapere ed hanno arricchito la nostra comunità imprenditoriale".

Ancora, Salvo Presentino: "La partecipazione continua ai Consigli Direttivi e agli eventi territoriali è stata una testimonianza tangibile del suo impegno per la crescita collettiva. Ha saputo non solo partecipare attivamente ma anche completare egregiamente gli incarichi assegnati.

Ha dato lustro al nostro territorio, esportando con la sua azienda le sue competenze in tutta Italia, portando con sé il nome di Confindustria Giovani Imprenditori di Reggio Calabria. Il suo impegno e la sua passione siano d’esempio per le generazioni presenti e future di imprenditori". Emozionato per il bel riconoscimento e per le parole di apprezzamento nei suoi confronti, Francesco Cuzzola ha richiamato il valore della squadra che anima Confindustria giovani.

"Sono commosso, fiero e orgoglioso di questo riconoscimento. Questo premio, tuttavia, non è di Francesco Cuzzola, ma di tutte le colleghe e colleghi di Confindustria Giovani, che ringrazio profondamente. Lavoriamo in sinergia, con spirito di collaborazione e abnegazione. Cerchiamo, nella quotidianità, di costruire qualcosa di importante per il territorio, sia all'interno delle nostre realtà imprenditoriali sia come associazione. Viviamo in questa terra, lavoriamo in questa terra, dove crescono i nostri figli e, gioco forza, lavoriamo con tutte le nostre forze per renderla migliore".

Da qui, uno sguardo al futuro: "Credo fermamente nel nostro territorio. Io, e come me tanti altri, abbiamo deciso di investire e creare sviluppo. Bisogna lavorare senza sosta per continuare a creare sviluppo, ad attrarre investimenti e a far crescere la nostra terra".