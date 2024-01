Plastic Free: Reggio pronta a ricominciare con il primo appuntamento di clean up dell’anno

Plastic Free Reggio pronta a ricominciare con il primo appuntamento di clean up dellannoÈ tutto pronto per ripartire in grande a Reggio, insieme all’associazione Plastic Free, che da tre anni si prende cura del territorio organizzando eventi di pulizia e sensibilizzazione ambientale nelle spiagge e nelle principali vie della città. “La nostra realtà è attiva a Reggio Calabria da tre anni e mezzo, durante i quali, grazie al contributo di volontari, enti, associazioni e imprenditori del territorio, siamo riusciti a prenderci cura dei principali luoghi di interesse della nostra città rimuovendo dall’ambiente più di 50.000 kg di rifiuti e sensibilizzando oltre 1500 studenti delle scuole”, riferiscono i referenti reggini dell’associazione.

Il 28 gennaio sarà la volta di un grande evento di pulizia della spiaggia, lungo tutta la Via Marina, che avrà la forma di una passeggiata ecologica: il punto di partenza sarà “Opera”, l’installazione permanente di Edoardo Tresoldi. I volontari in maglia blu si incontreranno alle ore 09:00 nello spiazzale antistante l’installazione, con l’obiettivo di rimuovere dalla spiaggia del centro città la maggior quantità di rifiuti possibile. A fianco di Plastic Free, in quest’occasione, sarà presente anche il Malavenda Cafè che ha scelto di sostenere la causa supportando l’associazione nella realizzazione dell’evento. “Un gioco di squadra per il bene della città e dell’ambiente, siamo orgogliosi di questa Reggio che risponde e si prende cura di sé”, riferiscono le organizzatrici dell’evento Serena Pensabene e Ludovica Monteleone.

L’evento è aperto a grandi e piccini, per partecipare è necessario iscriversi gratuitamente al sito di Plastic Free cliccando “Partecipa” al seguente link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/6135/28-gen-reggio-di-calabria

Si consiglia di portare con sé dei guanti da lavoro e una borraccia con l’acqua, tutto il resto dell’occorrente sarà fornito da Plastic Free e da Teknoservice che si ringrazia per la collaborazione. L’evento è autorizzato dal Comune di Reggio Calabria.