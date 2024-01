SCILLA Continua l’impegno di Francesco Giordano, presidente dell’associazione “Santa Giorgia e Dintorni”

Scilla Casa della Carità - Francesco Giordano e Giulia GallettaContinua l’impegno dell’associazione “Santa Giorgia e Dintorni” per sostenere e promuovere iniziative e progetti nel territorio di Scilla.

Nelle scorse settimane il presidente del sodalizio, Francesco Giordano, ha incontrato la direttrice amministrativa della Casa della Carità, Giulia Galletta e si è complimentato per il lavoro svolto dagli operatori all’interno della struttura socio- sanitaria al servizio di persone anziani non autosufficienti. <<Abbiamo a cuore il paese di Scilla. In passato ci siamo occupati anche dei corsi sul turismo, sui beni culturali e sulla forestazione - spiega il presidente Francesco Giordano –desideriamo continuare a promuovere iniziative volte a salvaguardare le bellezze del territorio e il patrimonio culturale>>.

Tina Ferrera